Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 5,50-8,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:28 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 5,50-8,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Arpa
| Kg
| 1,05
| 1,30
|Preseli pamuk
| Kg
| 5,50
| 8,55
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 2,12
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,72
| 1,05
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