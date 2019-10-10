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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 5,50-8,55 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 5,50-8,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,00
Arpa Kg 1,05 1,30
Preseli pamuk

 Kg 5,50 8,55
Nohut Kg 1,70 2,12
Yağlık çiğit Kg 0,72 1,05

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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