Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 2,82-8,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:38 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 2,82-8,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,70
|Mısır
| Kg
| 1,02
| 1,22
|Preseli pamuk
| Kg
| 2,82
| 8,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 3,40
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