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Şanlıurfa Ticaret Borsası

1 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 - 8,85 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 - 8,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,65 1,80
Yağlık çiğit Kg 0,76 1,05
Preseli pamuk Kg 7,00 8,85
Kütlü pamuk Kg 2,40 3,10

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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