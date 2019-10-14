Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 - 8,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 - 8,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,65
| 1,80
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,76
| 1,05
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 8,85
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,40
| 3,10
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