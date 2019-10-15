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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,35-8,32 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,35-8,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,14 1,50
Kırmızı mercimek Kg 3,25 3,25
Preseli pamuk

 Kg 5,35 8,32
Mısır Kg 1,03 1,16
Kütlü pamuk Kg 2,85 3,70

Arpa Kg 0,11 1,15

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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