Şanlıurfa Ticaret Borsası
28 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,35-8,32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 5,35-8,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,14
| 1,50
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,25
| 3,25
|Preseli pamuk
| Kg
| 5,35
| 8,32
|Mısır
| Kg
| 1,03
| 1,16
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,85
| 3,70
|Arpa
| Kg
| 0,11
| 1,15
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