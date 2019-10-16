Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,60 ila 9,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:58 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,60 ila 9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,60
| 2,09
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2.00
| 2.00
|Mısır
| Kg
| 1,08
| 1,08
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,60
| 9,35
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,35
| 4,10
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