Şanlıurfa Ticaret Borsası
19 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,03-8,08 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,03-8,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 1,90
| 1,90
|Mısır
| Kg
| 1.11
| 1.11
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,79
| 0,82
|Preseli pamuk
| Kg
| 6,03
| 8,08
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,53
| 3,47
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