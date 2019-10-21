Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,68-8,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,68-8,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,63
| 1,63
|Mısır
| Kg
| 1,01
| 1,01
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 0,95
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,68
| 8,65
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 3,41
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