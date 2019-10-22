Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-8,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,75-8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 1.00
| 1.00
|Ham pamuk yağı
| Kg
| 3,20
| 3,20
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,75
| 8,75
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,38
| 4,75
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