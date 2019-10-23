Şanlıurfa Ticaret Borsası
24 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 2,90
| 2,90
|Mısır
| Kg
| 0,95
| 0,95
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,79
| 0,79
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,75
| 7,75
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,85
| 2,85
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