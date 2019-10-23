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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Nohut Kg 2,90 2,90
Mısır Kg 0,95 0,95
Yağlık çiğit Kg 0,79 0,79
Preseli pamuk Kg 7,75 7,75
Kütlü pamuk Kg 2,85 2,85

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:42 Kaynak: AA
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