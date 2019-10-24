Şanlıurfa Ticaret Borsası
1 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,25-8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,44
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 1.04
| 1.08
|Nohut
| Kg
| 3,22
| 3,22
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,25
| 8,75
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,44
| 3,44
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 0,93
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 3,10
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