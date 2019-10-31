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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mercimek Kg 2,60 3,90
Mısır Kg 0,80 1,10
Preseli pamuk Kg 7,90 7,90
Yağlık çiğit Kg 0,80 1,07
Tohumluk çiğit Kg 1,19 1,35
Kütlü pamuk Kg 2,25 3,90

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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