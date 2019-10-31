Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mercimek
| Kg
| 2,60
| 3,90
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 1,10
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 7,90
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 1,07
|Tohumluk çiğit
| Kg
| 1,19
| 1,35
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,25
| 3,90
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