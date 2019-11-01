Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7-9 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7-9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Büyükbaş hayvan derisi
| Kg
| 2,50
| 3,50
|Mısır
| Kg
| 0,95
| 0,97
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,71
| 1,02
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 9,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 3,44
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