Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:58 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mercimek
| Kg
| 3,60
| 3,90
|Buğday
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,85
| 1,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,10
| 3,10
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,61
| 0,61
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