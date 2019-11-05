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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,60 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mercimek Kg 3,19 3,19
Buğday Kg 1,56 2,05
Mısır Kg 0,89 0,97
Kütlü pamuk Kg 3,60 3,60
Nohut Kg 1,90 2,20

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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