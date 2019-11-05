Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mercimek
| Kg
| 3,19
| 3,19
|Buğday
| Kg
| 1,56
| 2,05
|Mısır
| Kg
| 0,89
| 0,97
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,60
| 3,60
|Nohut
| Kg
| 1,90
| 2,20
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