Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60-8,80 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,60-8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 8,60 8,80
Kütlü pamuk Kg 3,20 3,40
Yağlık çiğit Kg 0,84 0,97
Buğday Kg 2,00 2,05
Kırmızı mercimek Kg 3,96 3,96

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde Mezarlık süslenince ölen çocuğun kendilerine ait olmadığını anladılar İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]