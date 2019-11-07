Şanlıurfa Ticaret Borsası
8 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 3,97
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,30
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,42
|Mısır
| Kg
| 0,91
| 1,08
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,85
| 9,00
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