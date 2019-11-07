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Şanlıurfa Ticaret Borsası

8 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,85-9,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,97
Arpa Kg 0,80 1,30
Buğday Kg 1,00 1,42
Mısır Kg 0,91 1,08
Preseli pamuk Kg 7,85 9,00

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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