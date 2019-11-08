Şanlıurfa Ticaret Borsası
8 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,05
| 3,60
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,86
| 1,05
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 2,35
|Arpa
| Kg
| 0,85
| 1,45
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