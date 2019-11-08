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Şanlıurfa Ticaret Borsası

8 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,05-3,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kütlü pamuk Kg 3,05 3,60
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Mısır Kg 0,86 1,05
Buğday Kg 1,00 2,35
Arpa Kg 0,85 1,45

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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