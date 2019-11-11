Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,12
| 3,55
|Mısır
| Kg
| 0.98
| 1.05
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,95
| 1,17
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,25
| 9,10
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,65
| 3,65
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