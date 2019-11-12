Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,35
| 8,35
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,75
| 3,00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,80
| 1,10
|Mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,96
| 1,10
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