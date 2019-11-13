Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,28 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,28
| 8,28
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,00
| 3,00
|Tohumluk çiğit
| Kg
| 1,25
| 1,25
|Mısır rutubetli
| Kg
| 0,89
| 0,89
|Mısır
| Kg
| 0,75
| 0,75
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