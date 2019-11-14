Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,65 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,85
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,65
| 3,65
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,93
| 0,96
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 1,90
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,10
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