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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,65 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 0,80 0,85
Kütlü pamuk Kg 3,65 3,65
Yağlık çiğit Kg 0,93 0,96
Nohut Kg 1,80 1,90
Buğday Kg 1,00 1,10

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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