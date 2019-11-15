Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,75 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 3,90
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 8,75
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,94
| 1,12
|Buğday
| Kg
| 1,80
| 1,85
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,85
|Nohut
| Kg
| 1,90
| 2,00
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