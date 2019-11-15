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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,90-8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kütlü pamuk Kg 2,60 3,90
Preseli pamuk Kg 7,90 8,75
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Mısır Kg 0,94 1,12
Buğday Kg 1,80 1,85
Arpa Kg 0,80 0,85
Nohut Kg 1,90 2,00

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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