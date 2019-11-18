Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28-32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Fasulye
| Kg
| 2,20
| 2,20
|Dana karkas
| Kg
| 28,00
| 32,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,10
| 4,23
|Buğday
| Kg
| 1,91
| 2,10
|Arpa
| Kg
| 1,37
| 1,37
|Nohut
| Kg
| 3,50
| 3,50
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