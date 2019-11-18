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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28-32 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Fasulye Kg 2,20 2,20
Dana karkas Kg 28,00 32,00
Kırmızı mercimek Kg 4,10 4,23
Buğday Kg 1,91 2,10
Arpa Kg 1,37 1,37
Nohut Kg 3,50 3,50

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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