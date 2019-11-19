Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,10
| 8,10
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,63
| 2,63
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,90
| 0,90
|Buğday
| Kg
| 1,21
| 1,21
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