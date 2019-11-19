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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 1,00 1,00
Preseli pamuk Kg 8,10 8,10
Kütlü pamuk Kg 2,63 2,63
Yağlık çiğit Kg 0,90 0,90
Buğday Kg 1,21 1,21

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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