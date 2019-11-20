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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,50 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpa Kg 1,00 1,00
Fasulye Kg 3,00 5,55
Kırmızı mercimek Kg 2,50 2,50
Nohut Kg 1,70 3,50
Buğday Kg 1,83 1,92

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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