Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Fasulye
| Kg
| 3,00
| 5,55
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,50
| 2,50
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 3,50
|Buğday
| Kg
| 1,83
| 1,92
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