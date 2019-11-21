Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,89-9,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,89-9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0.99
| 1.00
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,86
| 1,21
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,89
| 9,20
|Buğday
| Kg
| 1,70
| 1,70
|Kütlü pamuk
| Kg
| 1,90
| 3,50
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