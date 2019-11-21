Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,89-9,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,89-9,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00
Mısır Kg 0.99 1.00
Yağlık çiğit Kg 0,86 1,21
Preseli pamuk Kg 7,89 9,20
Buğday Kg 1,70 1,70
Kütlü pamuk Kg 1,90 3,50

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı
İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:26:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]