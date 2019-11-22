Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 2,00 4,25
Mısır Kg 0,80 0,91
Arpa Kg 0,80 0,85
Buğday Kg 1,00 1,86
Nohut Kg 1,70 2,50
Kuru fasulye Kg 3,50 4,25

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 22:19:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]