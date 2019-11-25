Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 28,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,93
| 1,02
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,85
|Çigit
| Kg
| 0,80
| 1,12
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,12
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,40
| 8,90
|Dana karkas
| Kg
| 28,50
| 28,50
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