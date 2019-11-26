Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Arpa
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,10
| 2,10
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,35
| 8,35
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,00
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