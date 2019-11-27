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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,60 3,60
Nohut Kg 2.00 2.10
Yağlık çiğit Kg 0,86 1,21
Fasulye Kg 2,20 2,20
Buğday Kg 1,00 1,45
Arpa Kg 0,80 0,90

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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