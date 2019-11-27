Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,60
| 3,60
|Nohut
| Kg
| 2.00
| 2.10
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,86
| 1,21
|Fasulye
| Kg
| 2,20
| 2,20
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,45
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,90
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