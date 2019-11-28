Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35-9,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,35-9,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,35
| 9,55
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,78
| 4,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 3,00
|Mısır
| Kg
| 0,79
| 1,23
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,80
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,50
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 3,00
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