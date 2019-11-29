Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,15 - 9,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:32 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,15 - 9,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 2,06
|Mısır
| Kg
| 0.70
| 1.20
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,15
| 9,00
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,00
| 3,80
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,95
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 2,10
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,90
| 1,11
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
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