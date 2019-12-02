Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:20 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,09
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,90
| 8,30
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 2,60
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,91
| 1,06
|Dana karkas
| Kg
| 27,50
| 28,50
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