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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27,50-28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,06 1,09
Preseli pamuk Kg 7,90 8,30
Kütlü pamuk Kg 2,60 2,60
Yağlık çiğit Kg 0,91 1,06
Dana karkas Kg 27,50 28,50

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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