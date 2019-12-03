Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,00
|Mısır
| Kg
| 0.91
| 0.91
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,20
| 8,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 2,60
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 0,80
|Nohut
| Kg
| 1,50
| 1,50
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,78
| 0,78
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
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