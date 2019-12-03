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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,00
Mısır Kg 0.91 0.91
Preseli pamuk Kg 8,20 8,20
Kütlü pamuk Kg 2,60 2,60
Arpa Kg 0,80 0,80
Nohut Kg 1,50 1,50
Yağlık çiğit Kg 0,78 0,78
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,00

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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