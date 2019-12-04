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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,62-4 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,62-4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,90
Mısır Kg 0,93 1,11
Kütlü pamuk Kg 2,62 4,00
Arpa Kg 0,85 1,05
Kırmızı mercimek Kg 2,00 3,50
Nohut Kg 2,30 2,30

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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