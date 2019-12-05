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Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,30
Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,50
Arpa Kg 0,90 1,15
Mısır Kg 0,81 0,92
Kütlü pamuk Kg 2,80 3,05
Yağlık çiğit Kg 0,87 1,00
Preseli pamuk Kg 8,30 8,53

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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