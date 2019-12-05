Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,30-8,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,30
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,50
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 1,15
|Mısır
| Kg
| 0,81
| 0,92
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,80
| 3,05
|Yağlık çiğit
| Kg
| 0,87
| 1,00
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,30
| 8,53
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