Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,55
| 1,94
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,88
| 4,40
|Arpa
| Kg
| 1,44
| 1,44
|Mısır
| Kg
| 0,91
| 1,10
|Nohut
| Kg
| 1,50
| 2,70
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