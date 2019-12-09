Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

7 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 3,88 - 4,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,55 1,94
Kırmızı mercimek Kg 3,88 4,40
Arpa Kg 1,44 1,44
Mısır Kg 0,91 1,10
Nohut Kg 1,50 2,70

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek
500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Whatsapp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:40:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]