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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 - 9,00 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 - 9,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 1,70
Preseli pamuk Kg 7,75 9,00
Arpa Kg 0,85 1,40
Mısır Kg 0,84 1,07
Nohut Kg 2,20 2,50

Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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