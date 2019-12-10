Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 - 9,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:34 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,75 - 9,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,70
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,75
| 9,00
|Arpa
| Kg
| 0,85
| 1,40
|Mısır
| Kg
| 0,84
| 1,07
|Nohut
| Kg
| 2,20
| 2,50
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