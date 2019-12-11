Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-3,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,10
| 1,80
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,70
| 3,58
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 0,98
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 4,27
| 4,27
|Mısır
| Kg
| 0,80
| 1,07
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,50
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