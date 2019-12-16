Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kuru kabuklu fıstık
| Kg
|39,00
| 39,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
|4,43
| 4,43
|Mısır
| Kg
|0,73
| 1,35
|Buğday
| Kg
|1,52
| 2,13
|Nohut
| Kg
|1,70
| 2,60
|Arpa
| Kg
|0,80
| 1,10
Son Dakika Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur Patronlar 2020 asgari ücret teklifini açıkladı Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş