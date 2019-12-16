Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kuru kabuklu fıstık 39,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kabuklu fıstık Kg39,00 39,00
Kırmızı mercimek Kg 4,43 4,43
Mısır Kg0,73 1,35
Buğday Kg1,52 2,13
Nohut Kg1,70 2,60
Arpa Kg0,80 1,10

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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