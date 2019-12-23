Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Dökme pamuk küspesi
| Kg
| 1,18
| 1,18
|Nohut
| Kg
| 2,77
| 2,77
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,47
| 3,47
|Mısır
| Kg
| 0,97
| 1,06
|Buğday
| Kg
| 0,90
| 2,40
|Soya fasulyesi
| Kg
| 2,30
| 2,30
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,40
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