Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında, kırmızı mercimeğin kilogramı 3,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Dökme pamuk küspesi Kg 1,18 1,18
Nohut Kg 2,77 2,77
Kırmızı mercimek Kg 3,47 3,47
Mısır Kg 0,97 1,06
Buğday Kg 0,90 2,40
Soya fasulyesi Kg 2,30 2,30
Arpa Kg 0,80 1,40

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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