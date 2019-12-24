Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05-9,17 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,05-9,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,05
| 9,17
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,30
| 2,48
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,25
|Mısır
| Kg
| 1,06
| 1,18
|Buğday
| Kg
| 1,03
| 1,50
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,20
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