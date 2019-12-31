Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası, System.String[]

Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,20 1,35
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,20 2,45
Arpa Kg 0,91 0,92
Preseli pamuk Kg 8,25 9,00
Mısır Kg 0,88 1,18
Yağlık çigit Kg 0,88 1,10
Kütlü pamuk Kg 2,65 3,50

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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