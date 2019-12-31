Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borasında preseli pamuğun kilogramı 8,25-9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 1,35
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 2,20
| 2,45
|Arpa
| Kg
| 0,91
| 0,92
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,25
| 9,00
|Mısır
| Kg
| 0,88
| 1,18
|Yağlık çigit
| Kg
| 0,88
| 1,10
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,65
| 3,50
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