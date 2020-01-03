Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,60-4,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,60-4,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,73
| 2,06
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 3,40
|Arpa
| Kg
| 0,85
| 1,05
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,77
| 1,20
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 4,00
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