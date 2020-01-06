Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,78-9,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,78-9,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,78
| 9,10
|Kütlü pamuk
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Fasulye
| Kg
| 6,50
| 6,50
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,00
|Mısır
| Kg
| 0,96
| 1,21
|Buğday
| Kg
| 2,20
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,50
Son Dakika Ehliyet sınavındaki akılalmaz kopya yöntemi, salon görevlisinin dikkatiyle deşifre edildi E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek