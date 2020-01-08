Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 1,73
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,00
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,30
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 3,00
|Yeşil mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 0,76
| 1,22
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