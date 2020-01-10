Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50-4 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,50-4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,21
| 1,48
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 2,30
|Arpa
| Kg
| 1,04
| 1,04
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,50
| 4,00
|Mısır
| Kg
| 0,84
| 1,25
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