Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-10,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:28 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8-10,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 1,80
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,41
| 2,41
|Mısır
| Kg
| 0,90
| 1,21
|Buğday
| Kg
| 1,20
| 2,20
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,27
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,60
| 3,90
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,00
| 10,10
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