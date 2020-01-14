Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

6 saat önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,72 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,00 2,10
Kırmızı mercimek Kg 2,00 4,72
Arpa Kg 0,90 0,90
Nohut Kg 2,00 2,00
Mısır Kg 1,17 1,22

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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