Şanlıurfa Ticaret Borsası
6 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,72 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2-4,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,00
| 2,10
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 2,00
| 4,72
|Arpa
| Kg
| 0,90
| 0,90
|Nohut
| Kg
| 2,00
| 2,00
|Mısır
| Kg
| 1,17
| 1,22
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