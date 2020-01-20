Şanlıurfa Ticaret Borsası
7 saat önce
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-10,10 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80-10,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
|En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Nohut
| Kg
| 1,70
| 2,00
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,50
| 3,50
|Mısır
| Kg
| 0,95
| 1,30
|Buğday
| Kg
| 1,18
| 2,07
|Arpa
| Kg
| 0,80
| 1,30
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,20
| 4,31
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,80
| 10,10
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